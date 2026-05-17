Mirizzi, Spumante Pas Dosé Millesimè 2018

L’Azienda Mirizzi nasce nel 2015 dall’iniziativa di Gianluca Mirizzi, già alla guida di Montecappone, la cantina fondata a Jesi negli anni Sessanta del secolo scorso e dal 1997 di proprietà della famiglia Bomprezzi-Mirizzi, titolare dell’omonima Enoteca di Via Tuscolana a Roma. Un progetto “doppio” che sfiora oggi i 60 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 186.000 bottiglie. Nello specifico, il fulcro aziendale di Mirizzi è costituito da un vigneto di 5 ettari in biologico, che si affaccia sul castello di Monte Roberto ed un oliveto nel comune di Cupramontana, l’uno di fronte all’altro, lungo la strada Aguzzana, al limitare del centro storico, sulla riva destra dell’Esino, nel cuore dell’areale del Verdicchio dei Castelli di Jesi. “Selezione Mirizzi” comprende nel suo portafoglio etichette tre Verdicchio - il Classico Superiore “Ergo”, il Classico Superiore “Cogito A” e la Riserva “Ergo Sum” - due rossi - il “Cogito R”, e il “Totus Tuus”, entrambi Grenache in purezza - e due spumanti, il Metodo Classico ‘68 e il Metodo Classico Pas Dosé Millesimè. Quest’ultimo, nell’annata 2018, è un Verdicchio in purezza, che resta sui suoi lieviti per 60 mesi. I suoi profumi rimandano ai fiori di ginestra, all’anice, alla crosta di pane e allo iodio, ad anticipare uno sviluppo gustativo fragrante vivace e dalla carbonica ben dosata, terminando in un finale ampio e saporito dai ritorni floreali.

(fp)

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