Riecine, Docg Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Vigna Gittori 2022

Il Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Vigna Gittori 2022, fermentato in cemento a grappolo intero e maturato in tonneau di secondo passaggio per 24 mesi, alterna rimandi aromatici floreali e fruttati, con tocchi di sottobosco, spezie e toni leggermente balsamici. In bocca il sorso possiede frutto polposo e tannini ben scanditi, terminando in un finale dai ritorni speziati. Riecine ha vissuto molte vicende, ma non ha mai perso la brillantezza qualitativa dei suoi vini, disegnando uno dei percorsi enoici più intriganti nella terra del Gallo Nero. Fondata nel 1971 da John Dunkley e sua moglie Palmina Abbagnano (nipote del filosofo Nicola), che acquistarono 4 ettari di terra da Badia a Coltibuono, uscì con la prima annata di Chianti Classico, la 1973, nel 1975 e poi nel 1982 nacque La Gioia. Nel 1998, l’azienda venne rilevata dall’americano Gary Baumann e nel 2012 passò nelle mani di Svetlana Frank. Oggi un nuovo capitolo, che in realtà non è propriamente nuovo, ma in continuità con il significativo percorso enoico della cantina tra le più importanti nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole. Protagonista di questa “nuova” avventura, Alessandro Campatelli, già direttore dell’azienda dal 2015 ed enologo dal 2016, che ne è diventato proprietario nel 2024, tramite un leveraged buyout, rilevandone le quote. Ma al di là degli assetti proprietari a Riecine continua a comandare il buon vino.

(are)

Copyright © 2000/2026