Poderi Sanguineto, Docg Vino Nobile di Montepulciano 2023

Questa volta non ti racconterò delle vigne, non le ho camminate, non c’è stato il tempo per un impegno, che non era stato comunicato prima, della cantrice di Sanguineto I e II. Il racconto è tutto su Dora Forsoni e sui suoi vini. E ti assicuro che è stato un incontro indimenticabile, di quelli che, per quanto brevi, ti segnano l’esistenza. Piccola, magra, un fascio di nervi e rughe, Dora Forsoni si porta addosso i segni delle sue lotte, delle sue scelte controcorrente. Due vivacissimi occhi azzurri e limpidi che t’inchiodano subito: son qui, disponibile, ma alle mie condizioni. Ribelle e sfidante Dora lo è sempre stata, l’ha imparato da piccola, ultima di nove figli, l’unica che raccoglie il testimone dal padre, che fonda l’azienda nel 1958, nonostante le preferisse i figli maschi. “Dalla battaglia alla bottiglia” riassume bene il vissuto sia personale sia dell’ambiente. Dora ha l’agricoltura nel sangue e il rapporto con le vigne diventa per lei viscerale. Le guarda e sa di cosa hanno bisogno. E non sono parole, perché Dora è una donna concreta, diretta, schietta, talmente integra che brilla di luce propria. E questo si riflette nei vini. Una volta che li avrai assaggiati, capirai. Prendiamo il Nobile di Montepulciano: la materia è eccelsa, guida il sorso con carattere incisivo e con eleganza leggiadra ad una beva pura. Le parole non sono abbastanza, fai l’esperienza, sarà illuminante. Vai a trovare Dora!

(Alessandra Piubello)

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