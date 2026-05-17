FuocoFarina,Pane Artigianale

Ha aperto nel 2023 FuocoFarina ad Alba, un panificio con cucina condotto dal mugnaio e panificatore Fulvio Marino e concepito insieme al Ciau del Tornavento, ristorante stellato a Treiso. Aperto dalla colazione a cena con un menù centrato soprattutto sui lievitati dolci e salati e sulle pizze (certo non mancano piatti della tradizione piemontese con un guizzo contemporaneo), è sui loro pani che vogliamo soffermarci, caldi e appena sfornati, pronti da portare a casa. Le farine provengono dal Mulino Marino certificato biologico di Cossano Belbo: prodotte artigianalmente e macinate a pietra naturale da sette generazioni, vengono usate con lievito madre da FuocoFarina per produrre il Pane Alba (farina di tipo 2 di grano tenero e buratto macinata a pietra), il Pane di Enkir (il padre dei cereali) il pane farcito di farina buratto tipo 2 (con frutta secca, noci, olive o semi), ma anche i classici pane di semola di grano duro o di farro, pane integrale o in cassetta, senza contare le focacce, i lievitati delle feste e molto altro ancora.

(ns)

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