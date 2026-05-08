Castello Vicchiomaggio, Docg Chianti Classico Gran Selezione Greve Le Bolle 2022

Il Chianti Classico Gran Selezione Greve Le Bolle 2022 è maturato in barrique per 26 mesi, profuma di frutti rossi, melograno, rose appena appassite, tabacco e liquirizia. In bocca il sorso possiede una struttura solida ma ben proporzionata, di bella polpa fruttata e dai tannini fitti e articolati, terminando in un finale persistente e arioso dai ritorni fruttati e dai toni speziati. Il Castello di Vicchiomaggio, di proprietà, dal 1964, della famiglia anglo-italiana Matta, sterzò decisamente verso la produzione viticola di qualità nel 1982, ed oggi le etichette dell’azienda - dove nella conduzione a Paola e John Matta si affiancano i figli Victoria, Federica, Sebastian e Delfina - occupano saldamente una posizione significativa nello scenario della denominazione del Chianti Classico. La cantina si trova nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Greve in Chianti, nel versante fiorentino del Gallo Nero, con 24 ettari a vigneto e una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. I vini, in generale, sono caratterizzati da esecuzioni impeccabili e uno stile moderno, ma mai sopra le righe, maturando, a seconda delle tipologie, sia in legno grande che in barrique, ed esprimendo una confortante continuità qualitativa, senza dimenticare i richiami al territorio d’origine. L’azienda produce anche vini con il marchio Villa Vallemaggiore, provenienti da circa undici ettari a vigneto allevati in Maremma.

(are)

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