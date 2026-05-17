Rocche Costamagna, Docg Barolo del Comune di La Morra 2022

Il comune di La Morra è casa di Rocche Costamagna dal 1841, da quando cioè risulta che l’Ufficio di Polizia del Regio Comando Militare della città e provincia di Alba concede a Luigi Costamagna un permesso per il commercio di vino prodotto dalle proprie uve a La Morra. 50 anni di produzione interrotta di vino del figlio Francesco passano poi al nipote Riccardo. Da qui, per lungo tempo, sono le donne a prendere in mano l’azienda: prima la moglie di Riccardo, Maddalena Ghersi, poi sua figlia Valeria Costamagna, infine la nipote Claudia Ferraresi. Negli anni Ottanta è il figlio di Claudia Ferraresi - Alessandro Locatelli - a dedicarsi all’attività, diventandone titolare e rivoluzionando vigna e cantina: dei 15 ettari vitati, tutti nel comune di La Morra e di Verduno, studia ogni parcella e filare, per operare in base alle reali necessità delle piante e rispettare il loro equilibrio; l’obiettivo è salvaguardare la vigna per portare a casa buona uva per fare buoni vini. Da Verduno provengono il Langhe Nebbiolo, le Barbera e il Dolcetto d’Alba, il Rosato - anche spumantizzato - e l’Arneis. Da La Morra, invece, hanno origine i due Barolo dal cru Rocche dell’Annunziata e questo Barolo del Comune di La Morra: fresca e balsamica, la versione 2022 profuma di frutta e fiori rossi, spezie fresche e ricordi ematici; la trama in bocca è fitta ma scorrevole, dolce di amarena in caramella e scura di balsami di sottobosco.

(ns)

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