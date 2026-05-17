Ruffino, Docg Chianti Classico Riserva Ducale Riserva 2022

C’è la Tenuta Montemasso nel comune di Greve, con 141 ettari di cui 30 vitati, prima tenuta toscana nel Chianti Classico poco fuori Firenze. C’è Tenuta Gretole, 238 ettari di cui 110 vitati in Castellina in Chianti nella provincia di Siena, cantina di riferimento per tutta la produzione aziendale a marchio Gallo Nero. C’è la Tenuta Santedame con 241 ettari di cui 90 vitati nella Conca d’Oro di Castellina in Chianti. C’è Tenuta Poggio Casciano con 234 ettari di cui 65 vitati, nelle colline toscane poco fuori Firenze, centro dell’ospitalità turistica di Ruffino. C’è Tenuta Greppone Mazzi, con 52 ettari di cui 30 vitati ad una manciata di chilometri dal paese di Montalcino. C’è Tenuta Ruffino la Solatìa, con 94 ettari di cui 85 vitati baciati dal sole fra Colle Val d’Elsa e Monteriggioni. Ultimo progetto in ordine di tempo sono i 15 ettari vitati a Bolgheri. La Riserva Ducale nasce nel 1927 anticipando il concetto di Riserva, prima della nascita della classificazione all’interno del disciplinare del Chianti Classico. Prodotto da vigneti di proprietà e da fornitori storici del Chianti Classico, matura con il Sangiovese in botti grandi e con Merlot e Cabernet Sauvignon in botti piccole per un anno. Dopo un un ulteriore anno di affinamento, la versione 2022 intreccia profuma di ciliegie, erbe aromatiche e spezie dolci; il sorso è pieno e sapido, dai tannini generosamente fruttati e dal finale balsamico.

(ns)

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