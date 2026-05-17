Terre di Sarizzola, Doc Colli Tortonesi Timorasso Derthona Biancornetto 2021

È Secondo Penacca, colui che può essere considerato il capostipite dell’azienda Terre di Sarizzola. Grazie a lui, infatti, nel dopo guerra la piccola cantina di famiglia inizia ad ampliarsi e produrre vino che viene venduto nelle vicine città di Milano e Genova. A metà degli anni Settanta del secolo scorso, Secondo viene affiancato dal figlio Franco, che aumenta la produzione di vino e getta le basi per la realizzazione dell’azienda come la vediamo oggi. Nel 2008 Mattia entra a far parte dell’azienda realizzando un allevamento di suini allo stato brado per produrre salame (stagionato rigorosamente in cantina). Mattia è, per Terre di Sarizzola, l’anello di congiunzione tra tradizione e innovazione, laureandosi in Viticoltura ed Enologia all’Università di Milano. L’azienda, posta a Costa Vescovato nell’alessandrino, attualmente è composta da circa 100 ettari, di cui 20 di bosco. I rimanenti 80 sono in parte piantati a vigneto e in parte coltivati a cereali e foraggi, che vengono utilizzati per produrre l’alimentazione dei suini. Il Colli Tortonesi Timorasso Derthona Biancornetto 2021, maturato in acciaio per 12 mesi, si presenta di colore giallo paglierino intenso, quasi dorato. I suoi profumi rimandano ai fiori di campo, alla camomilla, al tiglio, con tocchi di pietra focaia a rifinitura. In bocca il sorso è sapido e continuo di buona profondità e dal finale persistente e dai toni agrumati.

(fp)

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