El Porteño, Terrazza Flores - Roma

El Porteño Terrazza Flores a Roma è il cocktail bar di El Porteño Gourmet parte del format Flores Cócteles. Con vista sull’Altare della Patria e sul Quirinale, la Terrazza racconta lo stile di accoglienza argentino in un salotto a cielo aperto. La proposta beverage è firmata Flores Cócteles, ideata dal Bar manager della Terrazza Flores Niccolò Allori. Un viaggio attraverso città italiane e argentine, tradotto in cocktail classici intramontabili e creazioni originali, come i drink signature “Firenze”, Gin Tanqueray Ten e del Noilly Prat, arricchito da Legui, Bitter Bianco Luxardo e da note di cocco e banana o “Città del Messico”, Casamigos Blanco infuso al peperoncino, lime, basilico e soda all’anguria. A completare l’esperienza, una selezione di piatti che fonde le due culture, anima di tutti i locali El Porteño. Tra questi le empanadas, simbolo della cultura gastronomica argentina, accompagnano proposte dal gusto contemporaneo, come la Tartare El Porteño, creando un dialogo tra cucina e miscelazione.

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