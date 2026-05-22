Cantine Mucci, Terre di Chieti Igt Falanghina Cantico 2021

C’è un Abruzzo che sa parlare con voce gentile ma profonda. Questa Falanghina Terre di Chieti IGT 2021 della famiglia Mucci racconta proprio questo: l’anima autentica di un territorio che si esprime in un bianco di carattere e sorprendente capacità evolutiva. Dietro questo vino c’è una storia lunga oltre un secolo, iniziata nel 1895 con Luigi Mucci e arrivata oggi alla nuova generazione rappresentata da Aurelia e Valentino. Una famiglia che ha saputo custodire il legame con la terra di Torino di Sangro, trasformando esperienza e visione in vini che parlano chiaramente abruzzese. In tutto sono 20 gli ettari di cui 16 vitati. La vinificazione di questa Falanghina contribuisce a renderla un bianco fuori dagli schemi: metà del vino affina in acciaio per preservare freschezza e identità varietale, mentre l’altra metà riposa in barrique con bâtonnage, regalando complessità e capacità di evolvere nel tempo. All’imbottigliamento le due anime si fondono. Ne nasce così un vino dal bel colore paglierino intenso e luminoso. Il profumo è ampio ed elegante, con sentori floreali di ginestra e sambuco che si intrecciano a note di frutta gialla matura. In bocca colpisce per equilibrio e profondità. Una Falanghina che dimostra come anche i vitigni bianchi del Sud sappiano affrontare il tempo con eleganza. Accompagna bene i piatti della cucina mediterranea: risotti, minestre di legumi, pesce grigliato e carni bianche.

(Fiammetta Mussio)

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