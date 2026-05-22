Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Chardonnay Quintessenz 2023

La Cantina di Caldaro (Kellerei Kaltern), fondata agli inizi del Novecento, è una delle più significative realtà cooperative dell’Alto Adige (dal 2016 “fusa” con la Erste+Neue), Regione dove questo modello di organizzazione produttiva ha trovato il proprio luogo d’eccellenza, riportando a dir poco risultati importanti. Si tratta di una cantina sociale che mette assieme oltre 520 soci, che lavorano piccoli appezzamenti vitati (per un totale di 430 ettari) sparsi un po’ in tutte le zone più vocate di questo areale: dall’Oltradige alla conca di Bolzano, per arrivare alla Valle Isarco e, naturalmente, alle pendici che sovrastano il lago di Caldaro, producendo 3.400.000 bottiglie dalla confortante continuità qualitativa e dall’esecuzione ineccepibile. Al vertice del portafoglio etichette aziendale la linea “Quintessenz”, declinata sia con vitigni a bacca rossa che con quelli a bacca bianca. Fa parte di quest’ultimo gruppo lo Chardonnay oggetto del nostro assaggio, fermentato e maturato in barrique per 12 mesi e parzialmente sottoposto a fermentazione malolattica, passando ulteriori sei mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento. La versione 2023 aromaticamente mette in primo piano rimandi agrumati e alla frutta esotica, con tocchi di vaniglia a rifinitura; pieno, polposo e fragrante il sorso, dai ritorni fruttati, che caratterizzano anche il finale lungo, netto e ancora speziato.

(fp)

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