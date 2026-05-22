Poderi Luigi Einaudi, Docg Barbaresco Bric Micca 2023

Vino dalla veste rosso granato, con riflessi brillanti, questo Barbaresco, che nasce nel Comune di Neive, su suoli sabbiosi e calcarei esposti a Sud/Sud-Ovest, si presenta al naso intenso ma al tempo stesso elegante, capace di coniugare immediatezza e profondità in un profilo olfattivo di grande piacevolezza. Emergono con chiarezza note di viola e fragoline di bosco, fresche e delicate, che si intrecciano a sentori balsamici e a sfumature più evolute, appena accennate, di vaniglia e cuoio, e note eteree. In sottofondo, leggere percezioni di liquirizia completano un bouquet che si mostra raffinato e stratificato. L’ingresso in bocca è sorprendente per freschezza, con una vena quasi sapida che dona slancio e vivacità al sorso. Il tannino si presenta deciso, di carattere, con una trama leggermente graffiante ma sempre ben integrata nella struttura complessiva del vino. Al palato si ritrova la stessa complessità percepita al naso: ritornano i frutti di bosco, accompagnati da richiami di cacao, liquirizia e una sottile nota floreale che conferisce una grande eleganza al vino. Il finale è lungo e persistente, caratterizzato da un ritorno su toni balsamici che amplificano la sensazione di freschezza e pulizia, lasciando il sorso armonico e appagante, diventando di fatto un invito ad un nuovo assaggio. Vino perfetto in abbinamento a primi e secondi a base di carne o funghi, arrosti, e formaggi stagionati.

(Paolo Lauria)

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