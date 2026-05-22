Pasqua, Veneto Igt Pinot Nero QuattroMani Edizione I

QuattroMani è il nuovo capitolo della filosofia “destructive” di Pasqua Vini: la stessa che, sovvertendo i canoni tradizionali, ha generato l’iconica etichetta “Hey French: You Could Have Made It But You Didn’t”, che oggi torna a sfidare le convenzioni con un progetto ancora più radicale. È un Pinot Nero multivintage nato dal vigneto di Campiano, a 600 metri nella Valpolicella orientale, dove suoli argilloso-calcarei e un microclima fresco permettono maturazioni lente e grande precisione aromatica. Qui, otto anni fa, ha preso avvio il dialogo creativo con Charles Smith, winemaker visionario dello Stato di Washington - dove nel 1999 ha fondato la cantina House of Smith - “per fare qualcosa che non fosse mai stato fatto prima senza preconcetti, lasciando che la collaborazione generasse energia nuova” - racconta Riccardo Pasqua, ad della storica cantina veronese. La scelta del blend di quattro annate - 2018, 2022, 2023 e 2025 - è la naturale prosecuzione dei progetti multivintage che definiscono l’identità e la cifra stilistica più innovativa della cantina. Nel calice, QuattroMani Edizione I privilegia eleganza e profondità: spezie leggere, un soffio erbaceo, frutto nitido e un legno appena percepito. La bocca è fresca, sottile, con tannini docili e una progressione gustativa che rispecchia la stratificazione delle annate. Un Pinot Nero, raro per la Valpolicella, che unisce Vecchio e Nuovo Mondo.

(Clementina Palese)

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