I Fabbri, Docg Chianti Classico Lamole 2023

Il Chianti Classico Lamole 2023 profuma di fiori di iris, piccoli frutti rossi, sottobosco ed erbe aromatiche, con leggera speziatura a rifinitura. In bocca il sorso è ampio e fragrante, dallo sviluppo tendenzialmente polposo e dal finale croccante, dove torna un coerente rimando fruttato. Dall’inizio del Nuovo Millennio a condurre l’azienda di famiglia, troviamo Susanna Grassi che ha impresso al percorso enoico di I Fabbri un’impronta ormai chiara e consolidata dal profilo genuino e coerente, espresso da vini all’insegna del “togliere e mai aggiungere”. L’obiettivo è di preservare le risorse della natura e valorizzare le peculiarità di un territorio assolutamente straordinario come quello dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Lamole, situato nel comprensorio di Greve in Chianti. Gli ettari allevati a vigneto in biologico sono 7, per una produzione complessiva di 30.000 bottiglie, declinate nelle fondamentali tipologie della denominazione del Chianti Classico. Etichette dallo stile scintillante e fascinoso, caratterizzate da profumi fragranti e definiti e da un incalzante dinamismo gustativo, che muove strutture snelle e chiaroscurali, capaci di rappresentare uno dei punti più alti nell’attuale scenario produttivo del Gallo Nero. Non lasciando nulla al caso, come dimostra il recente ripensamento complessivo della cantina, realizzata da zero tra i vigneti di proprietà nell’areale lamolese.

(are)

Copyright © 2000/2026