Il Pagliaccio - Roma

Il Ristorante Il Pagliaccio di Roma, guidato ai fornelli dallo chef Anthony Genovese, ha celebrato i suoi quarant’anni di carriera in cucina con il menù “XL,” quaranta in numeri romani. Un menu XL, inteso anche come extralarge, la taglia giusta a contenere le idee di Anthony Genovese: una successione di stupori e meraviglie, una capacità di mettere a fuoco ogni singolo ingrediente davvero rara. Come nel gambero al luna park con coda di bue, alghe e zucchero filato; i cavatelli con genziana e liquirizia, sinfonia di sensazioni amare ed erbacee; i ravioli fegatini e limone, l’agnello con caffè e tartufo; la dolce Clara con cipolla e platano tandoori. E poi i dolci di Orsetta Di Francesco, che mostra mano precisa e ispirata nella tendenza dell’immaginario, con “trame” di caviale e whisky. C’è anche un altro menu degustazione più stringato, “Scintille”, cinque portate al buio. E il “Parallels”: waffle con ortica asparagi e caviale; noodles con guanciale e umeboshi; coniglio con ceci e vaniglia.

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