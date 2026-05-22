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Su i Vini di WineNews

Corte Manzini, Dop Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Frizzante Secco L’Acino

CASTELVETRO, CORTE MANZINI, FRIZZANTE, LAMBRUSCO GRASPAROSSA, SECCO, Su i Vini di WineNews
Uvaggio: Lambrusco Grasparossa
Bottiglie prodotte: 72.000
Prezzo allo scaffale: € 13,00
Proprietà: famiglia Manzini
Enologo: Stefano Manzini
Territorio: Castelvetro

Fiore all’occhiello della cantina Corte Manzini, il Lambrusco Grasparossa L’Acino si presenta di colore rosso rubino luminoso, dai contorni violacei. I suoi profumi sono intensi e rimandano alla mora, alla ciliegia, alla prugna e al melograno, anticipando una progressione gustativa tendenzialmente fragrante, saporita e continua, dalla spuma fine e vivace, che caratterizza anche il finale corposo e goloso, di nuovo fruttato: perfetto nei tradizionali abbinamenti regionali. L’azienda Corte Manzini è situata a Castelvetro di Modena, precisamente a Ca’ di Sola di Castelvetro, ed è stata fondata nel 1978 dai fratelli Manzini: Lodovico, Lorenzo, Giordano e Ruggero. Sono 21 gli ettari coltivati a vigneto di estensione complessiva aziendale, 3 ettari dei quali allevati ancora con l’antico sistema del “semi-bellussi”, dai lunghi tralci a raggiera. E tra i filari, evidentemente, c’è il Lambrusco Grasparossa a recitare il ruolo di protagonista assoluto. Una tipica realtà produttiva a conduzione squisitamente familiare, orgogliosa del suo territorio, così come delle potenzialità dei vini della zona, declinati nelle etichette aziendali “Corte Manzini Secco”, “Corte Manzini Amabile”, “Bolla Rossa”, “Bollicine Corte Manzini”, “Diamante”, “Fior di Lambrusco”, “Il Gherlo” e “L’acino”. Corte Manzini è anche un solido punto dell’ospitalità emiliana, con il suo agriturismo e la sua cucina tradizionale.

(fp)

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TAG: CASTELVETRO, CORTE MANZINI, FRIZZANTE, LAMBRUSCO GRASPAROSSA, SECCO

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