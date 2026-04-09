Antonio Capaldo (Feudi di San Gregorio), eletto presidente di Iswa - Italian Signature Wines Academy

Antonio Capaldo, presidente della griffe campana Feudi di San Gregorio, è stato eletto presidente di Iswa - Italian Signature Wines Academy, l’unione strategica di 9 importanti aziende di proprietà familiare del vino italiano: Allegrini (Veneto - Valpolicella), Arnaldo Caprai (Umbria), Bellavista (Lombardia), Feudi di San Gregorio (Campania), Fontanafredda (Piemonte), Frescobaldi (Toscana), Masciarelli (Abruzzo), Planeta (Sicilia) e Villa Sandi (Veneto - Prosecco), che insieme detengono 50 aziende vinicole, mettono insieme oltre 550 milioni di euro di fatturato e rappresentano più di 60 brand. Le aziende che ne fanno parte contano oltre 5.000 ettari di vigneto, con una quota export del 60% nelle 35 milioni di bottiglie complessive prodotte. Conferma alla vicepresidenza per Stefano Benini, vice president & export director Frescobaldi, Roberto Bruno, managing director Fontanafredda, con il nuovo ingresso di Marina Cvetic, amministratore unico Masciarelli.

Nata come alleanza tra marchi storici del vino nazionale, Iswa rappresenta oggi un modello evoluto di cooperazione imprenditoriale. L’obiettivo è duplice: rafforzare il posizionamento internazionale dei brand aderenti e diffondere una cultura del vino fondata su autenticità, territorio e ospitalità. Non solo export, dunque, ma anche formazione di professionisti, masterclass, eventi internazionali e progetti di promozione che raccontano il vino come espressione di paesaggio, storia e identità italiana. In uno scenario globale segnato da mercati sempre più competitivi e frammentati, la forza di questa unione strategica Iswa risiede proprio nella capacità di “fare sistema”: condividere know-how, ridurre i costi di sviluppo commerciale e affrontare insieme le sfide della domanda internazionale, senza rinunciare alla specificità di ciascuna azienda.

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