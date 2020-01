Al settimo piano del palazzo che ospita l'Hotel Armani, la vista si spalanca sul Duomo di Milano, in un ambiente elegante e formale, e non potrebbe essere altrimenti, per un indirizzo dal tono decisamente internazionale. Non ai fornelli però, dove la mano dello chef Francesco Mascheroni è una carezza che attraversa lo Stivale e la sua ricchezza gastronomica, dal Nord al Sud. Il risultato è un menu ricco e profondo, capace di spaziare dalla carne al pesce, con qualche ammiccamento alla cucina milanese, come il “Riso” (zafferano, spuma di midollo alla brace, olio al rosmarino) e la “Costoletta”. Oltre che alle migliori produzioni del Paese, in abbinamenti decisamente riusciti, come quello tra il “Crudo di Cervo” con il Piave stravecchio, convincente almeno quanto la “Guancetta brasata cacao, ginepro e polenta concia”, abbinati non con due calici dalla ricca carta dei vini, ma con due Cognac: Hennessy V.S., Ginger Ale e Lime e Hennessy X. O on the rocks. Un incontro inusuale, sostenuto da affumicature e cioccolata, perfettamente a loro agio con il distillato.

