La spumantistica, un pezzo di futuro del vino italiano, tra versatilità, leggerezza e giovani

Riflessioni e visioni su una tipologia di vino che non sembra conoscere crisi, e che si rinnova nei territori e negli stili di consumo. Tra territori ormai classici, come quelli di Asti, Alta Langa, Trentodoc, Franciacorta e Prosecco, e altri che iniziano ora ad esplorare, a livello territoriale, le potenzialità delle bollicine, come, tra gli altri, l’Abruzzo. Le testimonianze di Leonardo Seghetti (gastronomo e tecnologo alimentare), Paolo Rossino (direttore Consorzio Alta Langa), e Pietro Pellegrini (Pellegrini Distribuzione).

Copyright © 2000/2024