Attilio Scienza: “salvare il vigneto dalle gelate attraverso le pratiche agronomiche”

Sempre più frequentemente, ad inizio primavera, le alte temperature accelerano il germogliamento della vite, che presta così il fianco alle gelate. Lo abbiamo visto, in Francia e in Italia, dalla Borgogna alla Toscana, passando per la Champagne, appena qualche giorno fa, con danni enormi. I vignaioli rispondono con i mezzi che hanno ad un’eccezionalità destinata a diventare regola, e rispetto alla quale sarebbe bene non farsi trovare impreparati, ricorrendo a pratiche agronomiche capaci di mettere in salvo il vigneto, come racconta a WineNews il professore Attilio Scienza, ordinario di Enologia all’Università di Milano.

Copyright © 2000/2021