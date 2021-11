“Attraverso cucina e scelte alimentari facciamo politica, facciamo capire che mondo vogliamo”

A WineNews le riflessioni di Marino Niola, uno dei più celebri antropologi italiani e docente all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. “Ormai non siamo più semplici consumatori, ma siamo tutti co-produttori del cibo che portiamo in tavola”. Ma il junk-food ancora impera. “Non è solo una questione economica, ma di conoscenza. E in questo senso un ruolo fondamentale lo hanno le scuole, servono nuovi programmi, il cibo deve essere pilastro della conoscenza e della trasmissione della cultura”.

Copyright © 2000/2021