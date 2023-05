Azienda Agricola Romano, Carciofo Spinoso di Menfi Presidio Slowfood

L’Azienda Agricola Romano si trova a Menfi nelle contrade di Serralunga, Gurra di mare, Stoccatello, Cinquanta. Da 4 generazioni, la famiglia coltiva questa terra, ed oggi l’azienda ha una dimensione poli-colturale coltivando vite, olivo, grano, leguminose e il carciofo. Quest’ultima coltura, che in questo areale occupa oltre 600 ettari, è condotta principalmente con varietà moderne. Ma c’è chi, come i Romano, ha voluto recuperare l’ecotipo storico della zona, “lo Spinoso”. Dello spinoso di Menfi, oggi Presidio Slow Food, si ha notizia almeno dall’Ottocento. Varietà autunnale di dimensioni medie ha brattee, ovvero la parte edibile del carciofo, dalla colorazione di base verde e un sopraccolore violetto, nella parte superiore sono presenti grandi spine dorate. Per questa caratteristica in passato era conosciuto anche con il nome di “spinello”. Le spine sono indubbiamente un ostacolo per il mercato ma lo spinoso ha molte qualità: è aromatico, croccante, delicato. Molto ricercato per cottura alla brace, e per la produzione di sottoli e caponate. Il suo alto contenuto di lignina lo rende più resistente sia alla conservazione in olio sia al calore della brace. Le carciofaie hanno bisogno di poca acqua e non avendo bisogno di molti elementi nutritivi raramente vengono concimate. La raccolta si effettua tra la fine di novembre e quella di aprile. Tradizionalmente la fine della stagione produttiva è il primo maggio, quando i menfitani si ritrovano in campagna per arrostire gli ultimi carciofi rimasti su braci di potature di olivo.

