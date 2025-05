Fragassi, Pomodoro Pera d’Abruzzo

Siamo a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, nelle colline aprutine. È qui la sede della Tenuta Fragassi, di proprietà di Gianni Fragassi, azienda agricola che ha cominciato a commercializzare i suoi prodotti nel 2005, scegliendo come prodotto distintivo all’interno della propria offerta il pomodoro Pera d’Abruzzo. Un pomodoro originale, il cui seme è stato risanato grazie ad un progetto regionale (varietà SAAB-CRA), che lo ha salvato dall’oblio. Le piante crescono su palchi fino a due metri di altezza e la Tenuta Fragassi produce Pera d’Abruzzo su circa 10 ettari, il cui prodotto è soprattutto dedicato alla trasformazione ma, in piccola parte viene commercializzato anche fresco per insalate. Oltre al Pera d’Abruzzo l’azienda produce olio extravergine d’oliva (Aprutino Pescarese DOP). Il Pera d’Abruzzo è un pomodoro a bassa acidità, ricco di licopene, dolce naturale, adatto anche per chi ha intolleranze al pomodoro comune. L’azienda lo declina in tre versioni: passata, salsa pronta e a pezzettoni.

