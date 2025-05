AlessioBrusadin, i Chutney

Dal 2017 Alessio Brusadin, chef con 40 anni di esperienza nell’alta ristorazione, ha mollato i fornelli per passare al suo laboratorio artigianale dedicato a delizie sotto vetro. La sua impresa si trova a Brugnera, in provincia di Pordenone, e produce un’articolata gamma di prodotti che va dalle marmellate alle confetture, dai ragù agli spalmabili, fino ad arrivare ai chutney. Quest’ultimi sono delle composte agrodolci di frutta e verdura a base di zucchero di canna e aceto di mele. Sono perfetti per abbinamenti con formaggi salumi, carni bollite o alla griglia. La gamma dell’offerta comprende quelle a base di peperoni, fichi e semi di senape; fragola, cetriolo e menta; fichi, finocchio e pepe rosa; frutti di bosco e cipolla; ciliegia e aceto balsamico; prugne, radicchio e Teroldego; albicocca, zenzero e miele; mela, pomodoro e rafano; mango, peperoni e basilico; pesche, scalogno e mandorle; pera, sedano e senape; e la salsa “sweet chilli sauce”, a base di zucchero, aceto, peperoncino e aglio.

