Fattoria Sardi, Vermouth Rosé

Indirizzo: via della Maulina, 747

Lucca da tempo ormai insegna alla Toscana e all’Italia intera come creare reti di progetti innovativi, ma soprattutto sostenibili. Fattoria Sardi ci entra a pieno titolo: azienda agricola della famiglia Giustiniani da due secoli, coltiva la sua terra con metodo biologico e biodinamico. Il suo vino di punta è il rosato 13 Primavere (composto da Sangiovese, Syrah e Vermentino), che ha impiegato per produrre un Vermouth Rosé, aggiungendovi diverse erbe botaniche dell’Appennino toscano: assenzio, agrumi, cardamomo, corteccia di china, semi di coriandolo, chiodi di garofano, radice di genziana, maggiorana, salvia sclarea e sambuco. Il risultato è un Vermouth delicato, al naso vinoso, agrumato e floreale, mentre in bocca ha un buon equilibrio dolce-amaro e ottima sapidità. L’alcol è ben integrato e sostiene un sorso ricco di arancia rossa e macchia mediterranea, ma anche rosa canina, ciliegia e un tocco floreale finale. La rete? La Distilleria Indi che lo imbottiglia, che a sua volta collabora con Wild Glass. Andate a curiosare.

