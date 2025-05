Amarelli, Liquirizia

Amarelli è un’azienda familiare nata a Rossano in provincia di Cosenza completamente dedita alla liquirizia, dalla coltivazione, alla raccolta e alla lavorazione, attiva dal 1731, il che la pone come la realtà produttiva della pianta erbacea perenne in questione più antica d’Italia. La liquirizia Amarelli rappresenta un’eccellenza calabrese conosciuta in tutto il mondo. Nel 2001, è stato aperto il museo della liquirizia “Giorgio Amarelli” dove è raccontata la storia della liquirizia attraverso il cammino imprenditoriale degli Amarelli. La liquirizia calabrese, che dal 2011 gode della denominazione di origine protetta, è nota per le caratteristiche dolceamare e presente in gran quantità su tutto il territorio. La Liquirizia di Amarelli è un concentrato di sapore intenso e aromatico. Lavorata secondo antiche tradizioni, si distingue per la sua consistenza e per il gusto pieno e autentico. Oggi la produzione aziendale, oltre alla pura, comprende anche liquirizia aromatizzata, confettata e gommosa.

