Dievole, Olio Evo

Gli Oli Evo di Dievole sono scanditi in una gamma composta dal Chianti Classico Dop - blend di Moraiolo, Leccino e Frantoio, ovvero le classiche cultivar toscane, dagli aromi di mandorla di erba tagliata e carciofo con tocchi balsamici; il Toscano Igp, che ha nel blend, oltre alle varietà del Chianti Classico Dop, anche il Maurino, una cultivar che porta con sé piacevoli note di mela verde e foglia di pomodoro; poi c’è il 1090, un olio da olive attentamente selezionate di varietà Moraiolo, Leccino, Frantoio, Leccio del Corno e Rossellino, dalle note leggermente amare e un piacevole piccante al palato. A Dievole, tenuta leader della denominazione del Chianti Classico, la produzione di Olio Extravergine di Oliva è importante quanto quella del vino. Ma non solo. Nelle altre proprietà dell’azienda - Tenuta Le Meraviglia, Tenuta Le Colonne a Bolgheri e Poggio Landi a Montalcino - sono in programma selezioni speciali di olive, prodotte solo in annate favorevoli, per oli di grande qualità e versatili negli abbinamenti.

