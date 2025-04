Consorzio Laudemio, Olio Extra Vergine d’Oliva

Erano gli anni Ottanta, quando alcuni agricoltori toscani decisero di unirsi per valorizzare e tutelare la loro produzione di Olio Extra Vergine di Oliva. Il nome scelto per il marchio fu Laudemio, termine che nel Medioevo indicava il fiore del raccolto, tradizionalmente destinato alle tavole dei signori. Il Consorzio si è imposto regole ferree e rigidi controlli di qualità del prodotto - dal raccolto all’estrazione, passando da frangitura e gramolatura, senza dimenticare la conservazione e la commercializzazione - che si mantengono intatte ancora oggi, ma che partono soprattutto da una gestione accurata e rispettosa degli alberi di ulivo e del contesto in cui si coltivano. Un’“arte olearia” di lunga tradizione che il Consorzio non solo protegge ma diffonde, facendolo conoscere ai consumatori italiani e stranieri del Nord America, Asia e paesi europei, grazie alla bottiglietta squadrata che tutti i produttori aderenti condividono, personalizzandone l’etichetta. Le aziende che oggi aderiscono al Consorzio sono ventuno, distribuiti tra le province di Firenze, di Arezzo e di Siena. E sono: Casa di Monte, Casale Falchini, Colognole, I Mori, Conte Ferdinando Guicciardini, Fattoria di Grignano, Fattoria di Maiano, Fattoria di Volmiano, Fattoria I Bonsi, Fattoria Lavacchio, Fattoria Le Sorgenti, Fattoria Pasolini dall’Onda, Fattoria Petrolo, Fattoria San Michele a Torri, Frantoio di Santa Tea - Gonnelli 1585, Marchesi Frescobaldi, La Palagina, Marchesi Antinori, Marchesi Gondi - Tenuta Bossi, Tenute Ruffino e Tenuta Cantagallo.

