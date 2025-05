Pasta Caterina, Maccheroncino

Nella Valle del Noce, nella provincia di Potenza, al confine con la provincia di Salerno, opera da alcuni anni un pastificio artigianale già affermato sul mercato per la qualità della pasta prodotta. Il nome dell’azienda è Pastificio Caterina. Il titolare, nonché mastro pastaio, è Pietro Claudio Labanca, tradizionalista ma, allo stesso tempo, eclettico ed innovatore. Nel 2014 ha dato vita a questo pastificio, seguendo l’antica tradizione contadina della famiglia della nonna Caterina, dedita alla coltivazione del grano nella zona collinare, poco distante da Lagonegro. È così che nasce Caterina, la “pasta dall’antica giovinezza”. La materia prima, il grano duro, viene coltivato in Basilicata ed in Puglia, nella fascia tra le due regioni, l’acqua è quella della sorgente del Monte Sirino, e la macinatura è effettuata dal Molino Mininni di Altamura. La pasta, declinata in vari formati, dallo spaghetto al maccheroncino, anche integrale, è trafilata a bronzo e l’essiccazione eseguita a basse temperature.

Copyright © 2000/2025