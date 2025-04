Tassoni, Cedrata Zero

Dopo oltre 75 anni di successi riscossi dall’inimitabile Cedrata Tassoni, simbolo del Made in Italy, arriva Cedrata Zero, la versione sugar free per soddisfare il trend in crescita di chi desidera una bibita zero zuccheri e zero calorie con un gusto ricco e autentico. L’iconica Cedrata Tassoni, in versione Zero, offre il “lusso di osare” con zero zuccheri e zero calorie, mantenendo un gusto ricco e avvolgente. Come per la Cedrata classica, l’ingrediente principe della Cedrata Zero è il cedro, agrume nella sua versione più rinomata, quella Diamante di Calabria, colto a mano in autunno, quando la buccia è ancora verde e ricca di oli essenziali e potenti antiossidanti. Il “viaggio del cedro” si compie verso lo storico stabilimento di Salò, dove i preziosi agrumi vengono lavorati e la sottile buccia esterna viene rimossa e sottoposta al processo di distillazione, in antichi alambicchi in rame del 1872. Il caratteristico colore giallo è dato dal cartamo, fiore della famiglia delle margherite.

