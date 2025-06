Alimentari Tomadin, Frico

Se vi piace il formaggio e non avete mai assaggiato il Frico, avete ora un peccato delizioso in più da scoprire. Preparazione tipica della cucina friulana (ma anche slovena e carinziana, perché il cibo non riconosce i limiti dei confini e non millanta cittadinanze) presente almeno fin dal 1400, nasce come piatto povero che recupera i ritagli di formaggio, residui della sagomature delle forme. Esiste in versione croccante - di solo formaggio, generalmente Montasio di diverse stagionature - o in versione morbida con patate e cipolle, che si può arricchire con pancetta o erbe aromatiche. Cibo decisamente nutriente e succulento, si compone in padella con del burro o lardo (per non farsi mancare nulla) e si accompagna eventualmente a della polenta. Lo si può cucinare a casa a partire dagli ingredienti primi, ma è possibile anche trovarlo pronto, semplicemente da scaldare in padella o in forno (microonde). Presso l’Alimentari Tomadin di Cormòns - dove Marisa e la figlia Leila da trent’anni scelgono con cura e promuovono le eccellenze locali di qualità - si può trovare il Frico pronto di differenti tipologie e proveniente da due diversi caseifici: dalla Fattoria Zoff - che si trova a sud di Cormòns e che lavora il latte di bovini Pezzata Rossa Friulana - c’è il Frico in versione classica, con speck, con cipolla o con erbe aromatiche; dalla Fattoria Gortani - che lavora il latte di bovini Razza Bruna allevata in Malga Pozof, a oltre 1500 metri - c’è il Frico con cipolla e pancetta affumicata. Un’ardua scelta, ma di grande soddisfazione per la volta palatina.

(ns)

