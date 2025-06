Antica Dolceria Bonajuto - Cioccolato modicano

Sono ormai 6 generazioni che la famiglia Bonajuto-Ruta produce cioccolato a Modica: quella tipica lavorazione a freddo del cacao importata dagli spagnoli, che lo rende granuloso e lo ha reso celebre in tutto il mondo. Una pratica tradizionale custodita fin dal 1880 e che dal 1992 Franco Ruta è riuscito a valorizzare sia in casa (contribuendo a fondare il Consorzio di Tutela) che fuori, quando nei suoi viaggi trovava il modo più goloso di raccontare la sua Sicilia. L’Antica Dolceria Bonajuto ha unito le antiche ricette di famiglia (restando fedeli alla lavorazione a freddo che, fuori dal contado spagnolo, l’industria ha superato con il temperaggio, mutandone la consistenza e il gusto) a macchinari innovativi ma rispettosi, creando nel tempo una collezione vasta di cioccolato prodotta nel proprio laboratorio. Ci sono le tavolette monogusto, monorigine e le “bean to bar” (dal seme alla tavoletta), il cioccolato bianco o al latte d’asina, il cioccolato aromatizzato o al liquore, infine le praline. Oggi il cioccolato di Bonajuto è “a Modica” e non “di Modica” perché non rientra in alcuni parametri scelti dal Consorzio, ma resta un punto di riferimento della produzione locale, che ne ha permesso lo sviluppo e la diffusione grazie ai contatti e all’impegno della famiglia. L’attività fiorente ha permesso la nascita di diverse realtà cioccolatiere e ha contribuito a sostenere anche progetti sociali, solidali ed educativi come quelli di Casa Don Puglisi, nata dall’impegno sociale di Don Pino Puglisi, assassinato da Cosa Nostra nel 1993.

(ns)

Copyright © 2000/2025