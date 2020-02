Barbaresco e Barolo pionieri delle Mga. Le riflessioni di Alessandro Masnaghetti

Da Barolo & Barbaresco World Opening a New York, parla uno dei massimi esperti italiani in materia di territori e microzone, firma delle mappe dei cru di tanti territori dell’Italia del vino e non solo. “Quello delle Menzioni Geografiche Aggiuntive è un percorso lungo, per il quale serve tempo. A Barolo esistono dagli anni 60 del 1900, ma sono arrivate in etichetta solo alla fine degli anni 2000. È un percorso che tutti i territori potranno fare, ma molti ancora non sono maturi per intraprenderlo”.

Copyright © 2000/2020