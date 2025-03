“Nel dibattito su vino e salute, il vero rischio è dimenticare la differenza tra consumo e abuso”

A Wine News Sandro Sartor, alla guida del progetto europeo “Wine in Moderation”. “Dobbiamo fare cultura del vino, e della moderazione, ricordando che è l’abuso, di qualsiasi cosa, anche di alcol, ovviamente, in ogni forma, quello che fa male. Nel vino c’è molto di più dell’alcol, però, ci sono tanti altri elementi che vanno spiegati e valorizzati. Ricordando che il vino, consumato con moderazione, non fa male. E che è un prodotto agricolo, è cultura, ed è manutenzione del territorio”.

