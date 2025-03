“Il vino è un elemento importante della dieta mediterranea. E, secondo la scienza, non fa male”

A WineNews Attilio Giacosa, presidente Irvas (Istituto per la Ricerca sul Vino e la Salute), al via del “Lifestyle, Diet, Wine & Health Congress 2025”. “Nel vino c’è anche alcol, e l’etanolo, in certe concentrazioni, è un cancerogeno. Come sempre la differenza la fa la quantità Ma il vino è molto di più, e ci sono tante sostanze che non solo contrastano i possibili rischi dell’etanolo, e utili per la salute, che aiutano nella prevenzione dal punto di vista delle malattie cardiovascolari e non solo. Lo dice la scienza, in modo chiaro, ma è importante tornare a spiegarlo ancora meglio”.

