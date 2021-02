Baricci, Docg Brunello di Montalcino Nello Riserva 2015

Robusti e slanciati, i vini che arrivano dalla sottozona nord di Montalcino e, soprattutto, quelli ottenuti nella celeberrima collina di Montosoli sono inconfondibili e hanno reso e rendono Podere Colombaio un punto di riferimento dell’areale. Ed è qui che Nello Baricci, il genero Pietro Buffi ed oggi i nipoti Federico e Francesco hanno costruito una delle tante belle storie di vino di Montalcino, a partire dalle squisite declinazioni di Rosso, ma sempre più spesso anche di Brunello. È il caso del Nello Riserva 2015, dedicato al fondatore della cantina e prodotto solo nelle annate migliori, a conferma la bontà del suo millesimo. Profumi di arancia rossa, ciliegia croccante, alloro e lievi note affumicate anticipano una bocca fresca, dal tannino amalgamato, di buona sapidità e chiusura dolce. Un peso qualitativo di annata rintracciabile anche nelle etichette di aziende storiche come Fattoi, Talenti, Uccelliera, Col d'Orcia, Caparzo, Altesino, Castiglion del Bosco, Carpineto, Argiano e Banfi col nuovo cru Vigna Marrucheto), a sottolineare un territorio in salute e con vini in grado di stare, sempre più numerosi, tra i migliori.

