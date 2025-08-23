Barone Pizzini, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Rosé Bagnadore Riserva 2011

Barone Pizzini con sede a Provaglio d’Iseo - fondata nel 1967, con le prime etichette a denominazione Franciacorta arrivate nel 1971 - è anche la prima azienda in Franciacorta che ha convertito i suoi vigneti al biologico (1998). Dai 60 ettari vitati di proprietà, posti nei comuni di Provaglio d’Iseo, Passirano, Corte Franca e Capriolo, la cantina ricava 370.000 bottiglie di produzione complessiva. Ma non solo. Ha puntato con altrettanta convinzione anche sul recupero e la valorizzazione dell’Erbamat, vitigno di antica coltivazione, che Barone Pizzini ha piantato nel 2008, effettuando la prima vendemmia nel 2011 e la sua prima spumantizzazione nel 2013. Il Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Rosé Riserva 2011 - maturato inizialmente in acciaio e barrique per poi passare 72 mesi in bottiglia sui suoi lieviti - profuma di piccoli frutti rossi, rosa e melograno, con tocchi speziati a rifinitura. In bocca il sorso è condotto da una carbonica sottile, che lo rende cremoso e continuo, terminando in un finale persistente con ritorni fruttati e una nota fragrante di congedo che rimanda agli agrumi.

