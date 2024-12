Bastianich, Doc Friuli Colli Orientali Chardonnay Ape Regina 2021

Entrerà fra poche settimane in commercio il Colli Orientali Chardonnay Ape Regina che - insieme a Vespa Bianco, Plus, Vespa Rosso e Calabrone - va a completare la linea di punta della cantina di Joe Bastianich. La versione 2021, assaggiata in anteprima, fermenta in acciaio e barrique e successivamente matura in legno per 10 mesi: al naso propone profumi che rimandano alla pera e alla pesca mature, con tocchi di banana, burro, vaniglia e pasticceria, mentre in bocca il sorso è denso, ampio e ricco, dallo sviluppo compatto e dal finale persistente su toni speziati e tostati. Joe Bastianich: ristoratore, showman e musicista, riesce anche a trovare il tempo per la sua produzione enoica, che lo ha riportato in Italia, insieme alla madre Lidia, dopo aver fatto fortuna da esule negli Stati Uniti. Nel 1997 nasce l’azienda Bastianich nella terra d’origine della famiglia, il Friuli, e, tre anni dopo viene affiancata dalla tenuta di La Mozza, in Maremma. 27 sono gli ettari vitati in Friuli, nei pressi di Cividale - per una produzione complessiva di 270.000 bottiglie, distribuita su due linee: una più ricercata a cui appartiene anche lo Chardonnay Ape Regina e una più immediata battezzata con il nome “Vini Orsone” - e 16 quelli in Toscana nei dintorni di Magliano: un patrimonio vitivinicolo non piccolo, costruito nel giro di pochi anni con una visione particolare molto incentrata sulla comunicazione e il glamour.

