Domori, Uova in latta Trollbeads

Domori (parte del Polo del Gusto, la holding di Riccardo Illy che riunisce marchi d’eccellenza del mondo Food&Beverage), lo sappiamo, rappresenta costantemente una delle punte qualitative della produzione cioccolatiera made in Italy. Ecco allora le nuove proposte dell’azienda torinese per la Pasqua: dall’Uovo Fondente Crystal ottenuto dalla ricetta esclusiva firmata da Gianluca Franzoni alle quattro nuove confezioni per le uova in scatola, dalle sempre amate Uova a Ciuffo agli ovetti pensati per soddisfare tutti i palati. Per arrivare alle uova in latta con preziosa sorpresa Trollbeads, un regalo esclusivo, che unisce l’eleganza della confezione - scatole floreali in latta con un delicato pattern di peonie in fiore - al valore della sorpresa: un bracciale artigianale in argento con beads in argento e vetro. L’accoppiata vincente tra Domori e Trollbeads si riflette anche nelle ricette raffinate: uovo di cioccolato fondente con granella di fave di cacao (latta rosa) e uovo bigusto fondente/latte (latta verde salvia).

Copyright © 2000/2025