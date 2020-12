Bellanova: "internazionalizzazione, sostenibilità e futuro parole chiave del Rapporto Qualivita"

Il commento al Rapporto Ismea-Qualivita 2020 della Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova: “denominazioni al centro del Patto per l’export, perché per non subire la concorrenza del falso made in Italy dobbiamo essere presenti sui mercati con quello autentico. siamo contro schemi di etichettatura semplicisti e ingannevoli, da cui Dop e Igp devono essere escluse. La sostenibilità va interpretata come tutela e rispetto per l’ambiente. Il virus ha confermato la centralità della filiera del cibo, una consapevolezza da non disperdere”.

