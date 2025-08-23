Bellavista, Docg Franciacorta Non Dosato Alma Assemblage 2

Bellavista, fondata da Vittorio Moretti nel 1977, rappresenta uno dei marchi più significativi della denominazione Franciacorta. Oggi conta su 209 ettari a vigneto per una produzione di 1.600.000 bottiglie ed è la capofila del gruppo vitivinicolo “Terra Moretti”, formato da Contadi Castaldi, sempre in Franciacorta; Teruzzi, La Badiola e Petra in Toscana; Sella & Mosca in Sardegna. Il Franciacorta Non Dosato Alma Assemblage 2 profuma di agrumi, albicocca, erbe aromatiche, spezie e biscotti al burro. In bocca il sorso è energico, fragrante e ben profilato, dalla carbonica fine e cremosa, terminando in un finale profondo e persistente, dai ritorni agrumati e fruttati.

