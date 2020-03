“Bene a misure tampone per l’oggi, ma l’Ue pensi a lungo termine, anche per l’economia del vino”

A WineNews il professor Davide Gaeta: “misure come la distillazione di crisi possono servire ad alcuni a breve, ma l’Europa è chiamata a fare la sua parte come non mai. Per le cantine, ma per l’economia in generale, si deve agire sulle banche, con la cancellazione di un anno di mutui che si deve accollare l’Ue, e iniettando liquidità nelle aziende. Le imprese del vino potrebbero perdere il 70% del fatturato, e tanti investimenti sono stati fatti con la leva bancaria. Ed è un tema da affrontare”.

