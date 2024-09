Berlucchi, Docg Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême 2013

Eleganza e nitidezza non mancano di certo all’articolato profilo olfattivo del Franciacorta Palazzo Lana Extrême 2013, che profuma di agrumi freschi e canditi, panbrioche, rosa, pesca, con tocchi di pietra focaia. La progressione gustativa è ampia, dinamica, e ancora fragrante, con l’effervescenza sempre continua e vigorosa, anche nel lungo finale dai ritorni agrumati. Un raffinato spumante, quello prodotto da Berlucchi, ottenuto dal mosto fiore dei Pinot Nero provenienti dai vigneti Brolo e Quindicipiò che, dopo la fermentazione in acciaio, viene affinamento per 6 mesi in barrique, cui seguono 9 anni di maturazione sui lieviti e 11 mesi in bottiglia dopo la sboccatura.

