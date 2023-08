Berlucchi, Docg Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extrême Riserva 2011

Un vino estremo (Pinot Nero vinificato in bianco che sosta sui lieviti per almeno 10 anni) per celebrare il forte legame che unisce la Franciacorta a Palazzo Lana, dimora storica del ‘500 a Borgonato: qui è nata l’idea di questo territorio spumantistico, grazie all’incontro fra il produttore Guido Berlucchi e l’enologo Franco Ziliani. Le uve provengono dal vigneto Brolo, originario del palazzo, che fa parte dei 116 ettari dell’azienda (cui si aggiungono 450 ettari dei loro partners conferitori. L’annata 2011, dopo oltre 2 lustri di evoluzioni, profuma di pietra focaia, crema pasticcera e confettura di more. In bocca è cremoso, molto saporito e sapido, con una dolce chiusura di pasta di mandorle.

(ns)

