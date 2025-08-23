Bersi Serlini, Docg Franciacorta Extra Brut Serì 2021

È Arturo Bersi Serlini a cominciare la produzione di vini a Metodo Classico nel 1970, ma è nel 2005 che arriva la svolta definitiva verso il percorso della qualità. La cantina con sede a Provaglio d’Iseo conta su 15 ettari a vigneto – coltivati in prevalenza a Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco ed Erbamat -, producendo 140.000 bottiglie. Il Franciacorta Serì 2021 si presenta con perlage fitto e fine, ad anticipare un bagaglio aromatico caratterizzato da rimandi alla frutta esotica, ai fiori di lavanda e tiglio, alla brioche salata e al bergamotto. In bocca il sorso è fragrante, cremoso e polposo, dalla carbonica ben dosata che lo introduce in un finale lungo e avvolgente.

