Biondi Santi, Docg Brunello di Montalcino 2018

Leggiadro ed elegante al naso il Brunello di Montalcino 2018, dai profumi di violette, ibisco, bacche di rovo, spezie e sottobosco autunnale. Fresco di aromi balsamici e dall’incedere raffinato il sorso, dai tannini lunghi e dolci e finale persistente e ancora speziato. Alla fine del 2016, il gruppo francese Epi della famiglia Descours ha preso in mano la storica azienda di Montalcino, ma non si è certo andati a caccia di una rivoluzione a tutti i costi, consapevoli che i vini e il loro profilo stilistico sono ormai entrati nella storia dell’enologia italica e non solo. Una consapevolezza chiara, che emerge sempre più netta ad ogni nuova uscita dei vini a marchio Biondi Santi.

(are)

Copyright © 2000/2024