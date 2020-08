Birra di Parma, Blanche Ale Flower Edition

Non solo Lambrusco per Cantine Ceci, che già si misura con il sempre più dinamico mondo della birra (sono ben sei le birre prodotte con il marchio Birra di Parma), uscendo per la “campagna” estiva con una nuova bottiglia. Birra di Parma Flower Edition come racconta il nome stesso, è un’edizione limitata dedicata alla natura e ai suoi colori. Fedele al suo stile raffinato e deciso questa bionda fresca e profumata, racchiude tutta la ricchezza delle Blanche Ale ad alta fermentazione non filtrate e non pastorizzate. Dorata con schiuma bianca compatta e perlage fine, all’olfatto fa sentire la scorza d’arancia in primo piano, a cui seguono crosta di pane e cera d’api sul finale. Al palato è fresca e dissetante con un iniziale sentore di scorza d’arancia seguito da miele e malto a cui si aggiungono note di coriandolo per arrivare al finale piacevolmente fresco di zenzero e luppolo. La bottiglia possiede design pulito ed essenziale, a cui fa da contrasto il tripudio di colori del brand stampato sul nero del vetro.

Copyright © 2000/2020