Birreria Forsterbräu

Benché votato alla birra, per evidenti ragioni, il Ristorante Birreria Forst situato nel centro di Merano ai più farà venire in mente, con un’associazione quasi immediata, il Merano Wine Festival, visto che si trova proprio di fronte al Kurhaus sede storica dell’evento. Una vicinanza invitante che, evidentemente, è molto spesso la causa di pranzi e cene tra i partecipanti alla kermesse enoica, per ritrovare magari un po’ di relax e uno scenario gastronomico più informale ma non meno convincente. Di stampo decisamente tradizionale, dove si respira la classica atmosfera della “stube”, questo locale è un vero e proprio centro di cultura birraria e offre, naturalmente, la possibilità di degustare le birre aziendali insieme gastronomia altoatesina più verace. Una gastronomia legata al territorio, ma anche ricca di influssi mitteleuropei che riesce sempre ad incuriosire. E allora spazio ai canederli, allo stinco, alle varie declinazioni di Würstel, agli Spätzle, al Herrengröstl, al gulash, allo Strudel e ai Krapfen.

