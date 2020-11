Il Boccon Divino di Montalcino, dal 1992 guidato dalla famiglia Fiorani, Mario e le figlie Alessandra e Marina, si trova non distante dal paese e gode di un affaccio straordinario sulla Val d’Orcia, che da solo vale la visita. Ma non solo. Da qui arriva gran parte delle materie prime del locale, dal Tartufo delle Crete Senesi al Porcino dell’Amiata, insieme agli insaccati e ai formaggi di piccole realtà a filiera corta della zona. Pasta fatta a mano e pane cotto a legna sottolineano lo stile tradizionale ma sempre impeccabile di questo ristorante, dove l’obbiettivo principale è quello di far sentire il cliente come se fosse a casa propria. Un ristorante, tanto per non fare inutili giri di parole, dove si mangia bene finalmente i piatti della trazione. Dalla semplice pappa al pomodoro, alla Cartamusica al lardo di Colonnata con pecorino, polenta ed erba di campo; dagli gnocchi di Mario, serviti con formaggi misti e tartufo nero, all’antico peposo del Fiorani con purè di ceci al rosmarino. Solo per fare alcuni esempi.

