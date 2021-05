Bordeaux 2020, un’annata su cui investire. A WineNews il Master of Wine Gabriele Gorelli

“Annata “polarizzante”. Merlot perfetti, qualità più ondeggiante sui Cabernet. Ma nel 2021 ci sarà meno vino, e questo già garantisce l’investimento”. Riflessioni raccolte nella “en primeur” portata a Verona da Famille Helfrich, proprietaria di diversi Chateaux (per 700 ettari) e del negociant “Crus et Domaines de France”. “Bordeaux è l’area del mondo che ha più consapevolezza di quello che è, e dove si lavora di insieme, al di là delle zone di appartenenza”. E intanto l’“en primeur 2020” entra nel vivo, con i “rilasci” di big come Cheval Blanc, Angelus e non solo ...

